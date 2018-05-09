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09 мая 2018
17:55  09 мая 2018 0

Мантуров рассказал о будущем иностранных лекарств после контрсанкций

ИННОПРОМ-2017. Второй день международной выставки. Екатеринбург, мантуров денис
Под запрет попадет продукция, которая в России производится «в достатке»Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Контрсанкции в отношении США не должны коснуться лекарств, которые не производятся в России, считает и. о. министра промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он также пояснил, что санкции будут введены на продукцию, которая в нашей стране производится в достаточном объеме.

По словам Мантурова, при разработке пакета контрсанкций должны приниматься решения по продукции, «которой у нас самих в достатке». Он уверен, что нельзя лишать людей импортных лекарств опираясь на то, что когда-нибудь их аналоги будут производиться в России.

В пример Мантуров привел газотурбинные установки для малой энергетики и перекачки нефти. По его словам, российские предприятия выпускают достаточное число подобных устройств, поэтому незачем пользоваться иностранными. Он добавил, что российская промышленность ни в коем случае не должна пострадать от введения контрсанкций.

Павел Маркуш
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