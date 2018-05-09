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09 мая 2018
19:33  09 мая 2018 0

Путин помог ветерану по пути к Могиле Неизвестного солдата. ВИДЕО

Ранее президент России пришел на помощь другому ветерану, которому преградили путь сотрудники ФСОФОТО: скриншот из видео

Президент России Владимир Путин по пути к Могиле Неизвестного солдата помог ветерану Великой Отечественной войны. Глава государства заметил, что одна из женщин, приглашенных на Парад Победы, обронила пригласительный билет.

Ветераны и гости мероприятий на Красной площади в Москве встали со своих мест, когда Владимир Путин проходил через трибуну. Одна из участниц парада не заметила, как выронила из рук пригласительный билет. Глава государства подобрал конверт и протянул его женщине. После этого он поцеловал ее и продолжил путь, пожимая руки присутствующим на трибуне.

Ранее в сети появилось видео, как глава государства вступился за ветерана, которого не пропускали сотрудники ФСО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал инцидент «непреднамеренной случайностью».

Павел Маркуш
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