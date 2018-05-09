Кириенко ответил на вопрос о возможных перестановках в Кремле

Кириенко ответил на вопрос о перестановках
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко ответил на вопрос журналистов об изменениях в администрации Кремля. Кириенко сообщил, что не владеет данной информацией.
Кириенко признался, что «не знает», насколько серьезные перестановки ждут администрацию президента после вступления Владимира Путина в должность. Слова замглавы кремлевской администрации приводят РИА «Новости».
Путин вступил в должность главы государства 7 мая. После инаугурации правительство РФ и администрация президента ушли в отставку. Российский лидер внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Госдумы на назначение его премьер-министром РФ.