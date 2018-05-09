20:07 09 мая 2018 0

В Тюмени из торгового центра эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за дыма. ФОТО

По версии сотрудников МЧС, дым образовался из-за подгорания пищи ФОТО: группа «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» Полторы тысячи человек эвакуировали из здания ТРЦ «Колумб» в Тюмени из-за срабатывания противопожарной сигнализации. Позднее выяснилось, что причиной тревоги стал запах дыма, который почувствовали сотрудники и посетители четвертого этажа центра. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что был объявлен вызов по высшему уровню пожарной опасности. На месте происшествия спасатели возгорания не обнаружили. По версии сотрудников МЧС, запах дыма появился из-за того, что на одной из точек общественного питания фуд-корта на четвертом этаже подгорела еда. «Всем представителям экстренных служб, прибывшим на место, после обследования здания был дан отбой. Одно отделение сотрудников МЧС осталось в торговом центре для контроля за обстановкой», — сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС. Сотрудники добавили, что эвакуация людей из ТРЦ была проведена в кратчайшие сроки. Люди покинули здание оперативно и без лишней паники. Из ТРЦ были эвакуированы почти 1,5 тысячи человек ФОТО: группа «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» «Люди покинули здание оперативно и без лишней паники». ФОТО: группа «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» Напомним, что ранее в торгово-развлекательном центре «Колумб» в ходе внеплановой проверки сотрудниками МЧС и прокуратуры были обнаружены неисправности в системе автоматического пожаротушения, аппаратов противодымной защиты, а также пожарной сигнализации. Кроме того, планы эвакуации на этажах не соответствовали реальной обстановке, а у управляющей компании не было документов о проверке противопожарной защиты.