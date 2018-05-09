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09 мая 2018
Главные новости Москвы
20:38  09 мая 2018 0

Мэр российского города ищет «романтических геев» и обещает 200 тысяч в награду. ВИДЕО

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, геи, лгбт, гомосексуалисты, однополая любовь
Так глава Невинномысска назвал подростков, разрушивших важное устройствоФото: depositphotos.com © URA.RU

Михаил Миненков, мэр Невинномысска Ставропольского края, обещает награду в размере 200 тысяч рублей за помощь в поимке молодых людей, которых он назвал «романтическими геями». Парни, которых засняла камера наблюдения, разрушили пост связи «Гражданин — полиция».

«Двести тысяч рублей лично даю, кто найдет этих романтических геев. Помогите, друзья, пожалуйста», — написал Миненков на своей странице в соцсети. Дело в том, что, хотя злоумышленников и сняла камера видеонаблюдения, качество записи не позволяет рассмотреть лица вандалов.

На записи видно, как один из парней пытается сломать стойку с кнопкой вызова полиции. Наконец это ему удается и вся компания убегает прочь. Сумма ущерба составила порядка 280 тысяч рублей, пишет Life.ru.

Валерий Дорофеев
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