Михаил Миненков, мэр Невинномысска Ставропольского края, обещает награду в размере 200 тысяч рублей за помощь в поимке молодых людей, которых он назвал «романтическими геями». Парни, которых засняла камера наблюдения, разрушили пост связи «Гражданин — полиция».
«Двести тысяч рублей лично даю, кто найдет этих романтических геев. Помогите, друзья, пожалуйста», — написал Миненков на своей странице в соцсети. Дело в том, что, хотя злоумышленников и сняла камера видеонаблюдения, качество записи не позволяет рассмотреть лица вандалов.
На записи видно, как один из парней пытается сломать стойку с кнопкой вызова полиции. Наконец это ему удается и вся компания убегает прочь. Сумма ущерба составила порядка 280 тысяч рублей, пишет Life.ru.