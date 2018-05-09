Ветерана ВОВ забили насмерть из-за пиджака с медалями

Со своим будущим убийцей 93-летний ветеран пил спиртное
В селе Вольное Одесской области 33-летний местный житель насмерть забил 93-летнего ветерана из-за пиджака с медалями. Трагедия произошла накануне 9 мая.
Ветеран и его будущий убийца вместе распивали спиртное. Затем мужчина захотел присвоить награды фронтовика, но тот неожиданно оказал злоумышленнику сопротивление, пишет Life.ru.
На шум, доносящийся из дома, прибежал сосед, но остановить расправу не смог. Сейчас убийца задержан, ему грозит пожизненное заключение. Погибший ветеран был последним из тех, кто жил в селе Вольное до последнего времени.