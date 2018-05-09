Кадыров первым получил новый чеченский орден «Герой Отечества»

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал первым обладателем награды республиканского парламента «Даймехкан Турпалхо» (Герой Отечества). Политик удостоился нового звания в ходе Парада Победы 9 мая в Грозном.
Награду Кадырову вручал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Как сообщает РИА «Новости», награда досталась лидеру республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при защите конституционного строя и правопорядка на территории Чечни в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Известно, что орден был учрежден парламентом республики 1 марта 2018 года. Помимо звания Героя Отечества, Кадыров также удостоился другой награды, «Даймехкан Сий»/, за достижения в госстроительстве и обеспечение безопасности на территории Чечни.