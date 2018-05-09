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09 мая 2018
Главные новости Москвы
21:14  09 мая 2018 0

Кадыров первым получил новый чеченский орден «Герой Отечества»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Заслуги Рамзана Кадырова перед Чечней отмечены республиканским парламентомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал первым обладателем награды республиканского парламента «Даймехкан Турпалхо» (Герой Отечества). Политик удостоился нового звания в ходе Парада Победы 9 мая в Грозном.

Награду Кадырову вручал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Как сообщает РИА «Новости», награда досталась лидеру республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при защите конституционного строя и правопорядка на территории Чечни в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Известно, что орден был учрежден парламентом республики 1 марта 2018 года. Помимо звания Героя Отечества, Кадыров также удостоился другой награды, «Даймехкан Сий»/, за достижения в госстроительстве и обеспечение безопасности на территории Чечни.

Виктор Жуков
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