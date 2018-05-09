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09 мая 2018
Главные новости Москвы
22:09  09 мая 2018 0

Друг Тарасова публично унизил Бузову перед поклонниками. «Избавился от обузы»

Футболист «Локомотива» наслаждается новой семейной жизньюФОТО: tarasov23@instagram

Певица Ольга Бузова получила очередную порцию негатива со стороны своего бывшего мужа — футболиста Дмитрия Тарасова. На этот раз по звезде «Дома-2» «прошелся» друг спортсмена Андрей Ложбанидзе.

На своей странице в Instagram Ложбанидзе опубликовал пост, посвященный успехам Тарасова. Он отметил, что помимо победы в чемпионате России, нападающий «Локомотива» осуществил и другие значимых цели — ушел от Бузовой и женился на Анастасии Костенко. «Вылечился от травм, избавился от обузы, женился на донской красавице, стал чемпионом России и скоро ожидает пополнения в семействе», — написал он.

Судя по всему, сообщение пришлось Тарасову по душе: он поставил лайк под постом товарища и поблагодарил его в комментарии. Бузова на эту провокацию никак не отреагировала, а вот ее поклонники обвинили Ложбанидзе в попытке унизить певицу.

Виктор Жуков
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