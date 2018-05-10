После праздничного салюта 9 Мая в Екатеринбурге свердловские полицейские перекрыли один из двух входов на станцию метро «Площадь 1905 года». К открытому входу подогнали две полицейские машины, максимально сузив проход. Возле входа тут же образовалась огромная толпа.
Многие родители с детьми устремились ко второму входу [возле администрации Екатеринбурга], однако наткнулись на кордон из полицейских. «В прошлом году с детьми через этот вход пускали, почему нельзя?» — спрашивали люди. Полицейские отвечали, что вход с той стороны, а с этой — только выход. На опубликованных кадрах видно, что выходящих пассажиров было всего несколько человек.
«Идите туда, здесь не пропустим!» — заявляли стражи порядка родителям. «Вы что, с ума сошли? Вы видели, что там творится? Нас же там раздавят!» — спрашивали родители, показывая на столпотворение у входа в метро возле театра Эстрады. В ответ полицейские предложили горожанам уехать на такси. «Совсем свихнулись!» — заметила одна из родительниц.
В свердловском управлении МВД пообещали разъяснить ситуацию позже.