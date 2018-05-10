{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Свердловской области
00:42  10 мая 2018 0

В Екатеринбурге полиция не пускала родителей с детьми в метро после салюта. «Не хотите стоять в толпе — едьте на такси» ФОТО, ВИДЕО

Внутрь не пускали даже родителей с маленькими детьмиФото: Андрей Гусельников, URA.RU

После праздничного салюта 9 Мая в Екатеринбурге свердловские полицейские перекрыли один из двух входов на станцию метро «Площадь 1905 года». К открытому входу подогнали две полицейские машины, максимально сузив проход. Возле входа тут же образовалась огромная толпа.

Многие родители с детьми устремились ко второму входу [возле администрации Екатеринбурга], однако наткнулись на кордон из полицейских. «В прошлом году с детьми через этот вход пускали, почему нельзя?» — спрашивали люди. Полицейские отвечали, что вход с той стороны, а с этой — только выход. На опубликованных кадрах видно, что выходящих пассажиров было всего несколько человек.

«Идите туда, здесь не пропустим!» — заявляли стражи порядка родителям. «Вы что, с ума сошли? Вы видели, что там творится? Нас же там раздавят!» — спрашивали родители, показывая на столпотворение у входа в метро возле театра Эстрады. В ответ полицейские предложили горожанам уехать на такси. «Совсем свихнулись!» — заметила одна из родительниц.

В свердловском управлении МВД пообещали разъяснить ситуацию позже.

Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров