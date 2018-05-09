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10 мая 2018
09 мая 2018
Главные новости Москвы
23:42  09 мая 2018 0

В Москве совершено нападение на посольство Латвии. Толпа забросала здание дымовыми шашками и файерами. ВИДЕО

Здание забросали дымовыми шашками и файерамиФото: сайт посольства Латвийской республики в России

В среду, 9 мая, в Москве произошло нападение на посольство Латвии. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

По словам главы внешнеполитического ведомства, после произошедшего он намерен вручить ноту МИД России и потребовать обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатических представительств Латвии. «Такие провокации недопустимы, Россия должна предпринять соответствующие меры», — добавил министр.

Инцидент, по словам пресс-секретаря МИД Латвии Гинтса Егерманиса, произошел около 17:30. Нападавших было около пяти человек. Они бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один нарушителей попытался что-то написать на здании черной краской. Сразу после этого нападавшие были задержаны, пишет РИА «Новости».

Сергей Демин
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