В среду, 9 мая, в Москве произошло нападение на посольство Латвии. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.
По словам главы внешнеполитического ведомства, после произошедшего он намерен вручить ноту МИД России и потребовать обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатических представительств Латвии. «Такие провокации недопустимы, Россия должна предпринять соответствующие меры», — добавил министр.
Инцидент, по словам пресс-секретаря МИД Латвии Гинтса Егерманиса, произошел около 17:30. Нападавших было около пяти человек. Они бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один нарушителей попытался что-то написать на здании черной краской. Сразу после этого нападавшие были задержаны, пишет РИА «Новости».