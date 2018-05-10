Украинскому депутату Николаевского областного совета Максиму Невенчанному от Опозицинного блока во время интервью поднесли к лицу резиновый фаллоимитатор вместо микрофона. Инцидент произошел после возложения цветов к мемориалу Героев-ольшанцев.
Во время общения чиновника со СМИ, к его лицу поднесли секс-игрушку, которую он сразу же заметил и отодвинул рукой, и продолжил отвечать на вопросы журналиста. «Я думаю, что это очень важный праздник. Что это? Ой, извините, что это было? Я не знаю, он что-то сунул мне в лицо», — цитирует Life народного избранника. Чуть позже Невенчанный выразил уверенность, что инициатором этой провокации являются его политические оппоненты.
Как напоминает «Федеральное агентство новостей», в центре Киева радикалы вышли на шествие акции «Бессмертный полк» с портретами героев компьютерной игры World of Warcraft. Таким образом они выражают знак протеста мероприятия, которое, по их мнению, является недопустимым на Украине.