Власти хотят разрешить россиянам голосовать на любом участке

03:52 10 мая 2018 0

Документом также предлагается закрепить право Общественной палаты РФ назначать наблюдателей в избирательные комиссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Государственная дума на заседании рассмотрит в первом чтении законопроект, который вводит систему «Мобильный избиратель» на федеральных парламентских выборах. Речь идет о праве голосовать на любом избирательном участке вне зависимости от места жительства.

В пояснительной записке к документу сообщается, что порядок голосования по месту нахождения избирателя уже закреплен в основном избирательном законодательстве, а также был успешно применен на выборах главы государства в марте этого года. В связи с этим было предложено внести аналогичные поправки в закон «О выборах депутатов Госдумы», которые предусматривают «возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения».

В проекте также предлагается закрепить право Общественной палаты России назначать наблюдателей в избирательные комиссии, пишет ТАСС. Авторы инициативы рекомендуют использовать средства видеонаблюдения в помещениях избирательных комиссий, что «будет являться дополнительной гарантией реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий и открытости избирательного процесса».