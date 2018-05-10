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10 мая 2018
09 мая 2018
Главные новости Москвы
03:52  10 мая 2018 0

Власти хотят разрешить россиянам голосовать на любом участке

Москва, разное., флаг россии, госдума, герб ссср
Документом также предлагается закрепить право Общественной палаты РФ назначать наблюдателей в избирательные комиссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Государственная дума на заседании рассмотрит в первом чтении законопроект, который вводит систему «Мобильный избиратель» на федеральных парламентских выборах. Речь идет о праве голосовать на любом избирательном участке вне зависимости от места жительства.

В пояснительной записке к документу сообщается, что порядок голосования по месту нахождения избирателя уже закреплен в основном избирательном законодательстве, а также был успешно применен на выборах главы государства в марте этого года. В связи с этим было предложено внести аналогичные поправки в закон «О выборах депутатов Госдумы», которые предусматривают «возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения».

В проекте также предлагается закрепить право Общественной палаты России назначать наблюдателей в избирательные комиссии, пишет ТАСС. Авторы инициативы рекомендуют использовать средства видеонаблюдения в помещениях избирательных комиссий, что «будет являться дополнительной гарантией реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий и открытости избирательного процесса».

Александр Черноскутов
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