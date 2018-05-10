Сделки санкционных компаний засекретят от акционеров

Из-за санкций США российским компаниям позволят скрывать от акционеров информацию о крупных сделках и о руководстве. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
В случае принятия поправок правительство сможет определять, какая информация публичных обществ подлежит раскрытию. Власти также смогут ограничивать доступ к данным из ЕГРЮЛ об участниках и директорах обществ, пишут «Ведомости». Изменения, разработанные для поддержки системообразующих предприятий в условиях действующих антироссийских санкций, затронут статью, обязывающую компании раскрывать крупные сделки.
Законопроект расширяет меры, которые власти приняли в прошлом году, позволив не раскрывать информацию о сделках в сфере гособоронзаказа и сотрудничестве с санкционными компаниями. Тогда порядка 20% крупнейших заказчиков в России прекратили раскрывать данные о своих поставщиках, чтобы не подвергать их санкционным рискам.