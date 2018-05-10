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10 мая 2018
09 мая 2018
09:00  10 мая 2018 0

Путин защитил ветерана, запрет шашлыков, «позорный» пост Собчак. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Бессмертный полк. Челябинск, растяжка, площадь революции, бессмертный полк
10 млн россиян прошли с «Бессмертным полком» и почтили память погибших воиновФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 10 мая и вот главное за ночь:

Охранник президента Владимира Путина оттолкнул пытавшегося подойти к нему ветерана, но Владимир Владимирович исправил ситуацию. Действия сотрудника ФСО назвали «случайностью», а сам герой войны рассказал, что его буквально чуть не растоптали.

США ввели санкции против оборонных структур РФ. Так американские власти «наказали» организации за помощь Ирану, Сирии и КНДР.

В России запретят жарку шашлыков во время чемпионата мира по футболу. Нарушителей ждут серьезные штрафы.

Стало известно, какие иностранные лекарства не будут продавать в России. В Минпромторге рассказали, что уникальные препараты все равно оставят.

В этом году «Бессмертный полк» побил свой собственный рекорд — к памятному шествию присоединилось 10 млн россиян. Читайте, как акция, родившаяся на Урале, стала популярной по всему миру.

Ксению Собчак раскритиковали и сравнили со «школьником из бундестага» за призыв «тихонько помолчать» в День Победы. Телеведущая опубликовала в Instagram пост, призвав «не бряцать оружием», а тихо помнить великую трагедию.

Надежда Банникова
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