Найдено тело мальчика, на месте исчезновения которого появилась надпись «Умрет»

В Бурятии рыбаки обнаружили труп ребенка, который пропал при загадочных обстоятельствах несколько дней назад. Об этом сообщили в МВД республики.
«Тело обнаружено рыбаками на косе в районе села Старое Татаурово Прибайкальского района», — пояснили в полиции. Там уточнили, что мальчика опознали по одежде и приметам.
Двухлетний мальчик пропал в дачном поселке в Иволгинском районе Бурятии 6 мая вечером. Следователи выяснили, что мама малыша пошла в гости к сестре, а сына оставила играть во дворе с девятилетним братом и другими детьми. Через 20 минут женщина вернулась, но ребенка уже не было. Дети не заметили, как мальчик пропал, пишет ИА FlashSiberia. Старший брат после исчезновения малыша перестал разговаривать. Ему потребовалась помощь психолога.
На месте предполагаемого исчезновения мальчика, на берегу реки, кинолог с собакой обнаружил надпись «Умрет». Ребенка искали более тысячи человек, водолазы и техника. По факту смерти малыша следователи возбудили уголовное дело, уточняет «Федеральное агентство новостей».