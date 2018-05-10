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10 мая 2018
Главные новости Москвы
10:07  10 мая 2018 0

Шуфутинский сбросил 30 килограммов ради танцовщицы своего балета

Певец вновь обрел счастье в личной жизниФото: Михаил Шуфутинский, Instagram

Эстрадный певец, заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский решил похудеть и уже скинул 30 килограммов. На днях СМИ сообщили, что он захотел привести себя в форму ради избранницы — танцовщицы из своего коллектива Светланы Уразовой.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ прозвучало, что Шуфутинский, которому в прошлом месяце исполнилось 70 лет, сбросил вес благодаря диете и занятиям в бассейне. Ему даже пришлось поменять одежду в гардеробе, так как она стала ему велика. «Когда тебе уже за 30, ты должен понимать, что ты в рот кладешь», — заявил артист.

Жена певца Маргарита Шуфутинская скончалась в 2015 году. Он тяжело переживал утрату, однако нашел в себе силы жить дальше и вновь обрел счастье на личном фронте. У Шуфутинского, по сведениям СМИ, закрутился роман с 39-летней танцовщицей. Эту информацию подтвердила жена Иосифа Кобзона, сообщает «Утро.ру». Пока что певец не торопится узаконить отношения со Уразовой и отказывается их комментировать.

Ксения Томашова
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