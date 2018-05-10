Во время праздничного салюта в Челябинске пострадал местный житель, сообщили очевидцы. В социальных сетях заявили, что мужчина попал под выстрел, сделанный очень низко. Однако в мэрии эти слухи опровергают.
По словам очевидцев, приехавшая на вызов бригада «скорой помощи» долго не могла пробиться к пострадавшему сквозь толпу. В конечном счете челябинец все же был госпитализирован, сообщение об инциденте появилось в социальных сетях. «Кому-то там нехило опять снарядом прилетело, когда тот взорвался почти на земле, скорая сквозь толпу на Cвердловском еле проехала», — написал очевидец по имени Сергей.
В то же время в мэрии категорически отрицают инцидент. «В Челябинске вчера, 9 мая, не было пострадавших в ходе проведения фейерверка. Ни из числа зрителей, ни из числа специалистов, устраивавших салют. В зоне проведения салюта работали две бригады „скорой помощи“, одна у торгового центра, вторая на пересечении улиц Труда и Кирова. Помощь врачей никому не понадобилась. Та „скорая“, которая якобы с трудом куда-то пробиралась, ехала по своему вызову, никак не связанному с фейерверком», — заявляет в пресс-службе горадминистрации
Годом ранее на День Победы в Челябинске был официально подтвержденный трагический случай. В 2017 житель города скончался на одной из центральных улиц в самом начале массовых гуляний. Одной из причин смерти стало то, что «скорая помощь» ехала очень медленно и медики просто не успели его спасти.