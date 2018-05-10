{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
11:16  10 мая 2018 0

«Ашан» повышает цены

Родник. Ашан. Челябинск., тц ашан, гипермаркет
Ассортимент гипермаркетов также увеличитсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Французская корпорация «Ашан» перестанет быть сетью магазинов только дешевых товаров. Ее ассортимент вырастет и пополнится более дорогими продуктами, сообщил генеральный директор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.

Ранее «Ашан» позиционировал себя как магазин с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных (дискаунтер), отметил Реми. Сейчас руководство сети намерено расширить ассортимент, увеличив разнообразие в среднем и премиум-сегменте, передают «Ведомости». При этом гипермаркеты планируется оставить в глазах клиентов именно дискаунтерами. Часть бизнеса перейдет в Интернет, пишет издание.

На данный момент в магазинах «Ашан» представлены порядка 50 тысяч наименований товаров. После изменений их количество может вырасти на 30-40%. Таким образом ретейлер хочет увеличить наполняемость покупательской корзины и трафик. Как сообщает телеканал 360, за 2017 год последний показатель стал ниже, а сам «Ашан» потерял долю рынка.

В прошлом году корпорация «Ашан» возглавила рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России. По информации «Федерального агентства новостей», список составлялся с учетом объема выручки компании в 2016 году. В показатель включались данные всех ее российских активов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров