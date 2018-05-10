«Ашан» повышает цены

Французская корпорация «Ашан» перестанет быть сетью магазинов только дешевых товаров. Ее ассортимент вырастет и пополнится более дорогими продуктами, сообщил генеральный директор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.
Ранее «Ашан» позиционировал себя как магазин с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных (дискаунтер), отметил Реми. Сейчас руководство сети намерено расширить ассортимент, увеличив разнообразие в среднем и премиум-сегменте, передают «Ведомости». При этом гипермаркеты планируется оставить в глазах клиентов именно дискаунтерами. Часть бизнеса перейдет в Интернет, пишет издание.
На данный момент в магазинах «Ашан» представлены порядка 50 тысяч наименований товаров. После изменений их количество может вырасти на 30-40%. Таким образом ретейлер хочет увеличить наполняемость покупательской корзины и трафик. Как сообщает телеканал 360, за 2017 год последний показатель стал ниже, а сам «Ашан» потерял долю рынка.
В прошлом году корпорация «Ашан» возглавила рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России. По информации «Федерального агентства новостей», список составлялся с учетом объема выручки компании в 2016 году. В показатель включались данные всех ее российских активов.