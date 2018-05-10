Тюменские драгдилеры прятали наркотики на кладбище в Кургане

Оперативники обнаружили на кладбище 28 тайников
В Кургане на скамью подсудимых попали два тюменских наркоторговца, которые прятали запрещенные вещества на кладбище. Полицейские нашли рядом с могилами почти семь граммов «синтетики».
Драгдилеров задержали, когда они раскладывали разовые дозы наркотика по тайникам. Исследуя территорию кладбища, оперативники обнаружили 28 таких тайников.
Один из обвиняемых сейчас находится под подпиской о невыезде, второго заключили под стражу. Каждому из наркоторговцев грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, уточнили в управлении МВД по Курганской области.