20:03 10 мая 2018 0

В ближайшие две недели руководить областью будут два заместителя губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 мая ушел в очередной отпуск, в котором пробудет до 24 мая включительно. Обязанности главы региона на это время он официально возложил на своего первого заместителя Алексея Орлова.

Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, Орлов в новом статусе уже провел 10 мая заседание регионального правительства. Один из его докладов касался увеличения объемов финансирования летней оздоровительной кампании и перевода большинства загородных детских лагерей на четырехсменный режим работы.

Вопросы внутренней политики традиционно остались в ведении другого первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. В частности, ему придется курировать ход подготовки праймериз «Единой России». Документы от участников предварительного голосования будут приниматься вплоть до 15 мая. Получить официальный комментарий в Департаменте информполитики региона не удалось.