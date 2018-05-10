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Главные новости Свердловской области
20:03  10 мая 2018 0

Интрига с новым составом думы Екатеринбурга нарастает. Губернатор ушел в отпуск, Тунгусов исчез

Совещание глав муниципалитетов Свердловской области на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, тунгусов владимир, орлов алексей
В ближайшие две недели руководить областью будут два заместителя губернатораФото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 мая ушел в очередной отпуск, в котором пробудет до 24 мая включительно. Обязанности главы региона на это время он официально возложил на своего первого заместителя Алексея Орлова.

Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, Орлов в новом статусе уже провел 10 мая заседание регионального правительства. Один из его докладов касался увеличения объемов финансирования летней оздоровительной кампании и перевода большинства загородных детских лагерей на четырехсменный режим работы.

Вопросы внутренней политики традиционно остались в ведении другого первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. В частности, ему придется курировать ход подготовки праймериз «Единой России». Документы от участников предварительного голосования будут приниматься вплоть до 15 мая. Получить официальный комментарий в Департаменте информполитики региона не удалось.

Константин Джултаев
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