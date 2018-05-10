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10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
13:24  10 мая 2018 0

После вылета из КХЛ «Югра» попала в зависимость от Омска. Лучшие игроки клуба уже уехали из ХМАО

Хоккей Югра-Автомобилист. Ханты -Мансийск., голкипер, шайба, хоккей, хк югра
«Югра» стала фарм-клубом и раздала лучших игроковФото: Александр Елизаров © URA.RU

ХК «Югра» стал партнером омского «Авангарда» и будет использоваться для обкатки молодых игроков. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе югорской хоккейной команды.

В официальном заявлении пресс-службы «Авангарда» уточняется, что омский клуб сможет делегировать в «Югру» до десяти игроков для повышения их мастерства во время выступления в чемпионате ВХЛ. По факту это означает, что команда из ХМАО стала фарм-клубом омской ледовой дружины. Такие команды считаются резервными и используются именно для обкатки молодых игроков.

Договор между «Авангардом» и «Югрой» был заключен после очередного провального сезона клуба из ХМАО в КХЛ — югорские хоккеисты заняли последнее место и были исключены из «Континентальной лиги». В следующем сезоне команда будет выступать в высшей лиге. Лучшие игроки «Югры» уже перешли в другие клубы. Так, например, защитник Никита Зорин, нападающие Иван Морозов и Кирилл Марченко теперь выступают за питерский «СКА»; в «Ак Барс» ушли вратарь Тимур Билялов и нападающий Артем Михеев; Павел Шэн продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве». Часть этих игроков входит в состав сборных команд России разных возрастов.

Статья по теме
«Югру» исключили из КХЛ. Силовики готовят уголовное дело

Как ранее сообщало «URA.RU», среди причин исключения «Югры» из КХЛ не только слабая игра команды, но и слишком высокая доля госфинансирования клуба — 85% бюджета команды составляют окружные деньги (ежегодно выделялось порядка 800 млн рублей). Финансовая деятельность клуба может стать основанием для возбуждения уголовных дел. По версии источников агентства, силовики проверяют информацию, что хоккеисты и другие сотрудники «Югры» могли получать повышенные гонорары, часть из которых были вынуждены передавать третьим лицам. Ранее представители команд в других видах спорта заявляли, что им не выделяют финансирование из-за «Югры».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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