13:24 10 мая 2018 0

«Югра» стала фарм-клубом и раздала лучших игроков Фото: Александр Елизаров © URA.RU

ХК «Югра» стал партнером омского «Авангарда» и будет использоваться для обкатки молодых игроков. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе югорской хоккейной команды.

В официальном заявлении пресс-службы «Авангарда» уточняется, что омский клуб сможет делегировать в «Югру» до десяти игроков для повышения их мастерства во время выступления в чемпионате ВХЛ. По факту это означает, что команда из ХМАО стала фарм-клубом омской ледовой дружины. Такие команды считаются резервными и используются именно для обкатки молодых игроков.

Договор между «Авангардом» и «Югрой» был заключен после очередного провального сезона клуба из ХМАО в КХЛ — югорские хоккеисты заняли последнее место и были исключены из «Континентальной лиги». В следующем сезоне команда будет выступать в высшей лиге. Лучшие игроки «Югры» уже перешли в другие клубы. Так, например, защитник Никита Зорин, нападающие Иван Морозов и Кирилл Марченко теперь выступают за питерский «СКА»; в «Ак Барс» ушли вратарь Тимур Билялов и нападающий Артем Михеев; Павел Шэн продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве». Часть этих игроков входит в состав сборных команд России разных возрастов.

Как ранее сообщало «URA.RU», среди причин исключения «Югры» из КХЛ не только слабая игра команды, но и слишком высокая доля госфинансирования клуба — 85% бюджета команды составляют окружные деньги (ежегодно выделялось порядка 800 млн рублей). Финансовая деятельность клуба может стать основанием для возбуждения уголовных дел. По версии источников агентства, силовики проверяют информацию, что хоккеисты и другие сотрудники «Югры» могли получать повышенные гонорары, часть из которых были вынуждены передавать третьим лицам. Ранее представители команд в других видах спорта заявляли, что им не выделяют финансирование из-за «Югры».