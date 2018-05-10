Челябинский чиновник заплатит миллионный штраф за получение взятки

13:07 10 мая 2018 0

Сергей Шацкий признан виновным в получении взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чебаркульский горсуд приговорил к одному миллиону рублей штрафа бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Сергея Шацкого, признанного виновным в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). Экс-чиновнику также на полтора года запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах. Адвокат Шацкого Константин Акулич заявил корреспонденту «URA.RU», что будет оспаривать приговор, поскольку считает его незаконным.

Уголовное дело против Сергея Шацкого появилось после ареста его коллеги, экс-начальника управления муниципальной собственности местной мэрии Радика Сабирова. Находясь в СИЗО-7, тот написал явку с повинной и рассказал еще о двух известных ему преступлениях. После этого Сабирова выпустили из изолятора. Одно сообщение о преступлении не подтвердилось, а на основании второго возбудили уголовное дело в отношении Шацкого. Чиновника обвинили в получении 20 тысяч рублей от местного жителя за то, чтобы он проголосовал за продажу земельного участка на заседании межведомственной комиссии по выбору земельных участков и размещению объектов строительства.

Константин Акулич заявил, что приговор основан на одних только устных показаниях Сабирова, а работа комиссии никак не регламентирована и ее решения не носят обязательный характер. «Объявленная руководством страны борьба с коррупцией приводит к перегибам со стороны силовиков. Дело Шацкого имеет принципиальное значение, поскольку формирует абсолютно новый подход в рассмотрении дел о взятках. Десять лет отказывали в возбуждении уголовного дела, если было только заявление о взятке, но сам факт не был задокументирован. Сейчас суд счел неподтвержденные показания „взяткодателя“ достаточными для обвинительного приговора. С этой позицией суда нельзя согласиться. Готовим апелляцию на приговор», — подчеркнул адвокат.

Радик Сабиров за получение взятки в 40 тысяч рублей приговорен к штрафу в 410 тысяч. Ему также на два года запретили занимать руководящие посты в государственных или муниципальных структурах.