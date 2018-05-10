{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
13:07  10 мая 2018 0

Челябинский чиновник заплатит миллионный штраф за получение взятки

Комиссия регионального отделения Единой России по обманутым дольщикам и вкладчикам. Челябинск, шацкий сергей
Сергей Шацкий признан виновным в получении взяткиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чебаркульский горсуд приговорил к одному миллиону рублей штрафа бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Сергея Шацкого, признанного виновным в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). Экс-чиновнику также на полтора года запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах. Адвокат Шацкого Константин Акулич заявил корреспонденту «URA.RU», что будет оспаривать приговор, поскольку считает его незаконным.

Уголовное дело против Сергея Шацкого появилось после ареста его коллеги, экс-начальника управления муниципальной собственности местной мэрии Радика Сабирова. Находясь в СИЗО-7, тот написал явку с повинной и рассказал еще о двух известных ему преступлениях. После этого Сабирова выпустили из изолятора. Одно сообщение о преступлении не подтвердилось, а на основании второго возбудили уголовное дело в отношении Шацкого. Чиновника обвинили в получении 20 тысяч рублей от местного жителя за то, чтобы он проголосовал за продажу земельного участка на заседании межведомственной комиссии по выбору земельных участков и размещению объектов строительства.

Константин Акулич заявил, что приговор основан на одних только устных показаниях Сабирова, а работа комиссии никак не регламентирована и ее решения не носят обязательный характер. «Объявленная руководством страны борьба с коррупцией приводит к перегибам со стороны силовиков. Дело Шацкого имеет принципиальное значение, поскольку формирует абсолютно новый подход в рассмотрении дел о взятках. Десять лет отказывали в возбуждении уголовного дела, если было только заявление о взятке, но сам факт не был задокументирован. Сейчас суд счел неподтвержденные показания „взяткодателя“ достаточными для обвинительного приговора. С этой позицией суда нельзя согласиться. Готовим апелляцию на приговор», — подчеркнул адвокат.

Радик Сабиров за получение взятки в 40 тысяч рублей приговорен к штрафу в 410 тысяч. Ему также на два года запретили занимать руководящие посты в государственных или муниципальных структурах.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров