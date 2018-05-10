Подполковник полиции из Екатеринбурга, пойманный пьяным за рулем, может избежать наказания

12:57 10 мая 2018 0

Руководство полиции Екатеринбурга пытается спасти пьяного подполковника Фото: egd.ru

Заместитель начальника отдела по охране общественного порядка УМВД России по Екатеринбургу, подполковник Владислав Сергеев, которого 8 мая поймали пьяным за рулем, может уйти от ответственности. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. По данным инсайдера, на свидетелей было оказано давление и они отказались от своих показаний.

«Сергеев, будучи ответственным дежурным по УМВД города, пил со своим начальником, он как раз живет в том доме. После этого сел в машину и врезался в стоящий автомобиль. Теперь свидетели отказались от своих показаний. Якобы они не видели Сергеева за рулем служебной машины. Якобы он сидел на пассажирском сиденье, а машина, видимо, без шофера ехала по двору сама по себе. В результате Сергеев не отстранен, сегодня он на работе», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее «URA.RU» сообщало, что подполковника Сергеева поймали пьяным за рулем машины. Причем он в этот момент находился на дежурстве, был в форме и на служебном автомобиле «Рено Логан». От медицинского освидетельствования на алкоголь подполковник отказался. В ГУ МВД по Свердловской области сообщили «URA.RU», что по Сергееву ведется служебная проверка и он будет уволен в случае подтверждения вины.