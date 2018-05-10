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10 мая 2018
14:33  10 мая 2018 0

В Екатеринбурге перезапустят проект осужденного вице-мэра Контеева, из-за которого Уралу завидовали в Москве и Питере

Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, храм на крови, селфи, иностранцы, екатеринбург, всемирный фестиваль молодежи и студентов, молодежный фестиваль, туристы
В Екатеринбурге появится карта туристов. 11 лет назад такой проект был уральским ноу-хауФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге в продаже появятся карты CityPass, с помощью которых можно будет получать различные скидки и бонусы в ресторанах, кафе, музеях и кинотеатрах города. Эта идея принадлежит бывшему вице-мэру города Виктору Контееву, который был осужден за подстрекательство к убийству.

По информации собеседников «URA.RU» в администрации города, запуск проекта намечен на июнь, разработкой системы занимаются сотрудники Музея истории Екатеринбурга. Как рассказал агентству директор музея Сергей Каменский, проект будет своеобразным переосмыслением дисконтной «Карты гостя», которая функционировала в 2007 году. Одним из кураторов «Карты гостя» был заместитель мэра Екатеринбурга Виктор Контеев, ныне отбывающий срок за за вымогательство, получение взятки и подстрекательство к убийству. На момент создания «Карты гостя» альтернативы подобному продукту не было даже в Москве и Петербурге, чем особо гордились городские власти. На данный момент «Карта гостя» в Екатеринбурге не функционирует, а CityPass в столицах, наоборот, работает.

«Администрация города выступает инициатором проекта, мы — оператором. Наш CityPass будет серьезно отличаться от „Карты гостя“, например, у нас часть услуг изначально будет включена в стоимость покупки карты. Сама система будет приближена к общемировой», — отметил в беседе с «URA.RU» Каменский. Официальный анонс CityPass в Екатеринбурге состоится не раньше понедельника, 14 мая. В администрации города пообещали прокомментировать запуск гостевой карты позже.

Данил Бардин
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