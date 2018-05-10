В России разработали новую технологию для демонтажа морских нефтегазовых сооружений

Специалисты Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) создали новое поколение взрывных режущих устройств (ВРУ). Об этом «URA.RU» рассказали в Госкорпорации «Росатом», в которую входит организация.
ВРУ предназначены для демонтажа оснований выведенных из эксплуатации морских нефтегазовых сооружений (МНГС) на морских шельфах с глубинами до 200 метров. Основная сложность при демонтаже МНГС связана с разборкой и извлечением из моря основания такого сооружения, которое весит до нескольких тысяч тонн. В последние десятилетия демонтаж МНГС является актуальной задачей, так как собственник отработавших свой ресурс платформ по закону должен их демонтировать и вернуть морской шельф в исходное состояние.
Существующие на сегодняшний день технологии резки силовых элементов основания МНГС малоэффективны и дорогостоящи. Перспективно в этом плане применение взрывных технологий. При создании нового поколения ВРУ ядерным центром использовались аддитивные технологии и современная расчетно-вычислительная база.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ подобную технологию впервые создали в начале 2000-х годов. Ядерный центр разработал устройства для автономной подводной резки свайных конструкций. Их принцип действия позволяет уменьшить количество используемого в ВРУ взрывчатого вещества в 4-6 раз по сравнению с традиционным способом взрывного демонтажа. Новый виток в развитии этой технологии начался в 2016 году, когда в РФЯЦ-ВНИИЭФ обратилась компания ООО «ЮГСПЕЦСЕРВИС», специализирующаяся на обслуживании и ремонтных работах оснований МНГС в Юго-Восточной Азии.
В 2018 году, согласно договору о сотрудничестве, между компанией ООО «ЮГСПЕЦСЕРВИС» и ядерным центром запланировано совместное проведение демонстрационной взрывной резки свайной конструкции на южном шельфе Вьетнама. В перспективе РФЯЦ-ВНИИЭФ предполагает стать лидирующей организацией в области разработки, изготовления и поставки ВРУ для актуальных задач, связанных с взрывной резкой массивных стальных конструкций в различных отраслях в России и за рубежом.