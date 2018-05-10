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10 мая 2018
15:21  10 мая 2018 0

Участники Putin Team навестили и поздравили ветеранов в 50 городах России. ВИДЕО

Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову у штаба Центрального военного округа. Екатеринбург , ордена, гвоздики, ветераны, награды, медали, ветераны войны, возложение цветов, ветераны вов, цветы, ордена и награды, китель
Движение помогло волонтерам найти подопечных среди ветерановФото: Анна Майорова © URA.RU

Движение Putin Team подвело итоги акции #СуважениемКпрошлому, объявленной к Дню Победы. За три месяца 620 волонтеров навестили и поздравили тысячу ветеранов, труженников тыла и детей войны в 50 городах России.

Акция была запущена одним из участников движения 27 февраля 2018 года, в день снятия блокады Ленинграда. Суть ее в том, что любой желающий может проявить внимание к ветеранам, поздравить их с праздником или даже помочь чем-то по хозяйству, а движение берет на себя организационную часть этой задачи. Достаточно написать на почту help@putinteam.ru либо сообщение в любой соцсети Putin Team с пометкой «СуважениемКпрошлому», и организация поможет найти подходящего ветерана, а также единомышленников, сообщает пресс-служба движения.

«Акция „С уважением к прошлому“ становится все более массовой. Неравнодушные люди навещают ветеранов, стариков и затем выкладывают в соцсети посты с хэштегом #СуважениемКпрошлому, рассказывая о своих впечатлениях. Так мы подсчитали участников инициативы на данный момент. Но мы знаем, что многие остались неизвестными — они без всяких отчетов навестили ветеранов, подарили им своё внимание, помогли по хозяйству», — рассказал представитель движения Putin Team.

Виктор Жуков
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