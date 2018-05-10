Под суд отправится глава кооператива «Бухта Квинс» барда Новикова

16:22 10 мая 2018 0

Завтра решится судьба ее уголовного дела Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловском областном суде 11 мая состоится рассмотрение апелляционной жалобы, которую подал адвокат Зили Булатовой — председателя кооператива «Бухта Квинс» (за махинации со средствами пайщиков которого идет уголовное преследование барда Александра Новикова и экс-замминистра свердловского правительства Михаила Шилиманова). О предстоящем заседании «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Адвокат Булатовой отказался комментировать агентству суть своей жалобы, ссылаясь на подписку о неразглашении, данную в ходе расследования. Между тем, как сообщил «URA.RU» источник, близкий к следствию, речь идет об обжаловании самого уголовного дела в отношении Булатовой: она и ее адвокат пытаются доказать, что оно было возбуждено незаконно.

Напомним, на Зилю Булатову было заведено уголовное дело по статье 315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение приговора или решения суда). Она также не комментирует это дело, ссылаясь на подписку о неразглашении. Ранее она поясняла СМИ, что заявление на нее еще в сентябре 2017-го написал друг Новикова Шилиманов. «Он обвинял меня в том, что я не перечисляю деньги тем, кто еще несколько лет назад вышел из кооператива по решению суда, — рассказывала Зиля. — У меня таковых три человека, кооператив должен был выплатить им паи, но денег у кооператива нет».

По словам Булатовой, все средства от пайщиков были переданы Новикову и Шилиманову. Но, даже если бы на счете были деньги, то выплатить их людям не получилось бы, так как счет ПЖСК арестован. Ссылаясь на эти обстоятельства, адвокат Булатовой и требует отменить решение о возбуждении уголовного дела в отношении нее.

Рассмотрение этой жалобы уже состоялось в районном суде, но Зиля Булатова и ее адвокат проиграли. Теперь слово — за апелляционной инстанцией. Заседание назначено на 9.30 утра.