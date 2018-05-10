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10 мая 2018
16:22  10 мая 2018 0

Под суд отправится глава кооператива «Бухта Квинс» барда Новикова

Визит министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в коттеджный посёлок
Завтра решится судьба ее уголовного делаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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В Свердловском областном суде 11 мая состоится рассмотрение апелляционной жалобы, которую подал адвокат Зили Булатовой — председателя кооператива «Бухта Квинс» (за махинации со средствами пайщиков которого идет уголовное преследование барда Александра Новикова и экс-замминистра свердловского правительства Михаила Шилиманова). О предстоящем заседании «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Адвокат Булатовой отказался комментировать агентству суть своей жалобы, ссылаясь на подписку о неразглашении, данную в ходе расследования. Между тем, как сообщил «URA.RU» источник, близкий к следствию, речь идет об обжаловании самого уголовного дела в отношении Булатовой: она и ее адвокат пытаются доказать, что оно было возбуждено незаконно.

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Напомним, на Зилю Булатову было заведено уголовное дело по статье 315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение приговора или решения суда). Она также не комментирует это дело, ссылаясь на подписку о неразглашении. Ранее она поясняла СМИ, что заявление на нее еще в сентябре 2017-го написал друг Новикова Шилиманов. «Он обвинял меня в том, что я не перечисляю деньги тем, кто еще несколько лет назад вышел из кооператива по решению суда, — рассказывала Зиля. — У меня таковых три человека, кооператив должен был выплатить им паи, но денег у кооператива нет».

По словам Булатовой, все средства от пайщиков были переданы Новикову и Шилиманову. Но, даже если бы на счете были деньги, то выплатить их людям не получилось бы, так как счет ПЖСК арестован. Ссылаясь на эти обстоятельства, адвокат Булатовой и требует отменить решение о возбуждении уголовного дела в отношении нее.

Рассмотрение этой жалобы уже состоялось в районном суде, но Зиля Булатова и ее адвокат проиграли. Теперь слово — за апелляционной инстанцией. Заседание назначено на 9.30 утра.

Андрей Гусельников
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