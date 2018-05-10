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10 мая 2018
16:01  10 мая 2018 0

Мутко пожаловался, что ему приходится платить 75 рублей за просмотр футбола

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий
Вице-премьер считает, что лучшие матчи нужно транслировать на общедоступном каналеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер России Виталий Мутко считает неприемлемым тот факт, что «даже» ему пришлось заплатить за просмотр матча чемпионата России по футболу. Он считает, что две лучших игры в каждом туре должны транслироваться на общедоступном канале.

Соответствующее правило необходимо внести в новый контракт Российской футбольной премьер-лиги с вещателем, полагает Мутко. «Сейчас заканчивается контракт, подводятся его итоги. Партнер РФПЛ хочет немного заработать денег. Даже я, если где-то в дороге, плачу 75 рублей и по интернету смотрю матч „Локомотив“ — „Зенит“. Конечно, это ненормально», — приводит его слова ТАСС.

Два лучших матча должны быть доступны для всех на бесплатной основе, сказал Виталий Мутко. «Кто хочет смотреть остальные матчи дома с бокалом пива, пусть платят и смотрят с утра до ночи», — заключил он.

Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» ранее не был показан на телеканале «Матч ТВ». Это вызвало недовольство болельщиков, так как в итоге встречу команд в прямом эфире смогли посмотреть только подписчики спутниковых каналов и те, кто заплатил за просмотр в интернете.

Дарья Корчак
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