Мутко пожаловался, что ему приходится платить 75 рублей за просмотр футбола

Вице-премьер России Виталий Мутко считает неприемлемым тот факт, что «даже» ему пришлось заплатить за просмотр матча чемпионата России по футболу. Он считает, что две лучших игры в каждом туре должны транслироваться на общедоступном канале.
Соответствующее правило необходимо внести в новый контракт Российской футбольной премьер-лиги с вещателем, полагает Мутко. «Сейчас заканчивается контракт, подводятся его итоги. Партнер РФПЛ хочет немного заработать денег. Даже я, если где-то в дороге, плачу 75 рублей и по интернету смотрю матч „Локомотив“ — „Зенит“. Конечно, это ненормально», — приводит его слова ТАСС.
Два лучших матча должны быть доступны для всех на бесплатной основе, сказал Виталий Мутко. «Кто хочет смотреть остальные матчи дома с бокалом пива, пусть платят и смотрят с утра до ночи», — заключил он.
Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» ранее не был показан на телеканале «Матч ТВ». Это вызвало недовольство болельщиков, так как в итоге встречу команд в прямом эфире смогли посмотреть только подписчики спутниковых каналов и те, кто заплатил за просмотр в интернете.