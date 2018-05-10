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10 мая 2018
19:15  10 мая 2018 0

Песков рассказал об авторе «письма Путина» в Канны

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, песков дмитрий
«Это не был ответ непосредственно от президента Путина»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об авторах письма, отправленного представителям Каннского фестиваля. Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан просил президента России Владимира Путина посодействовать в приезде Кирилла Серебренникова в Канны.

По словам руководителя пресс-службы руководителя государства, ответное письмо готовил не Владимир Путин, а представители Министерства иностранных дел, передает RT. Песков рассказал, что по линии министерства иностранных дел был дан ответ, что ни одно ведомство или человек не может влиять на решения суда и следствия. При этом отметил факт, что это «не был ответ непосредственно от президента Путина», передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что ранее ведущий пресс-конференции на Каннском кинофестивале объяснил отсутствие режиссера Кирилла Серебренникова на презентации картины «Лето». Он зачитал письмо от российской стороны, сославшись на президента России Владимира Путина.

Павел Маркуш
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