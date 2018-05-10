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20:50  10 мая 2018 0

Журналисты «Первого канала» обвинили мэра из ХМАО в гибели семи человек

Рабочее совещание с главами муниципалитетов.Сургут, дегтярев сергей
Сергея Дегтярева обвинили в причастности к страшной аварии, но мэр уверен в своей правотеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева обвиняют в причастности к крупному ДТП, в котором погибли семь человек. Видеосюжет опубликован на сайте телепрограммы «Человек и закон. Правовой центр».

В эфире «Первого канала» сюжет пока не транслировали, но сейчас запись активно распространяют в соцсетях. В материале рассказывается о страшной аварии на трассе Ханты-Мансийск — Нефтеюганск. В январе 2017 года лоб в лоб столкнулись Touota RAV-4 и Mitsubishi Lancer. В аварии погибли семь человек. Следствие считает виновником трагедии Наталью Колещатову — она управляла автомобилем Toyota, и, по версии силовиков, выехала на полосу встречного движения.

Журналисты программы «Человек и закон» представили иную версию событий. Муж Натальи Колещатовой Владимир рассказал, что из обеих машин пропали видеорегистраторы, а также обвинил в ДТП главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева. «В лоб выехал Land Cruiser, за рулем которого находился мэр города Нефтеюганска. И на основании того, что он высокопоставленный чиновник, было зачищено место», — заявил Колещатов.

Эту информацию «URA.RU» подтвердила сама Наталья Колещатова. Женщина рассказала, что внедорожник обгонял Lancer и просто не успел закончить маневр. «Он пытался обогнать, но Lancer его не пропустил. Видимо, увидел, что его дорогая машина обгоняет, надавил на газ и не пустил. Поэтому мэру пришлось выехать на мою обочину, машина большая, меня ветром качнуло. Я понимаю, ему деваться некуда было, но, по сути, он провокатор аварии и даже уехал с места. А вообще, если бы Lancer пропустил мэра, то и ДТП бы не было, но мэр в любом случае что-то скрывает. Он даже на суд пришел только на шестой и постоянно меняет показания», — прокомментировала Наталья Колещатова.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев уже посмотрел видеоролик, где его выставили виновником страшной трагедии. Мэр рассказал «URA.RU», что его действительно допросили в качестве свидетеля в суде, но категорически опроверг любую причастность к ДТП. «Придумывают свою версию, чтобы избежать уголовной ответственности, чтобы выгородить эту женщину, которая просто убила семь человек. Она летела с дикой скоростью. Я так понимаю, что водитель Lancer ей фарами поморгал, что впереди гаишники, она по тормозам ударила и ее понесло. И я не уехал с места ДТП, я поехал к сотрудникам полиции, которые были в 400 метрах, а потом вернулся и оказывал помощь, и ей в том числе. Единственный, кто вообще был рядом с ней, а теперь они меня во всем обвиняют», — прокомментировал Дегтярев.

Несмотря на показания мэра, Наталья Колощатова уверена, что ей удастся в суде отстоять свою правоту и доказать — она не выезжала на полосу встречного движения. В противном случае ей грозит лишение свободы на срок до семи лет — именно столько требует прокурор для матери четверых детей, двое из которых являются несовершеннолетними.

Антон Степыгин
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