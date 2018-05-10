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10 мая 2018
20:31  10 мая 2018 1

Дональд Трамп назвал дату встречи с Ким Чен Ыном

Встреча Трампа с лидером КНДР пройдет уже в июнеФото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп анонсировал дату и место встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он сам написал на своей странице в Twitter.

Переговоры с лидером КНДР пройдут 12 июня в Сингапуре, передает «Национальная служба новостей». Американский президент назвал эту встречу «долгожданной» и пообещал, что он вместе с Ким Чен Ыном постарается сделать ее действительно особым моментом для «мира во всем мире».

О том, что лидеры США и КНДР планируют провести личную встречу, ранее сообщил госсекретарь США Майк Помпео, отмечает Nation News. Сам Ким Чен Ын назвал грядущую встречу первым шагом к позитивным изменениям на Корейском полуострове и «построению светлого будущего», передает RT.

Дарья Корчак
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