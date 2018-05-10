Forbes: уральский олигарх Рашников пересел на бизнесджет за 60 млн

21:21 10 мая 2018 0

Примерная стоимость Gulfstream G650ER — 60 миллионов долларов ФОТО: Wikipedia

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников сменил бизнесджет. По данным Forbes, бизнесмен пересел на Gulfstream G650ER, приблизительная стоимость которого оценивается изданием в 60 миллионов долларов.

Выяснилось, что предыдущий борт, принадлежавший южноуральскому олигарху — 13-местный Bombardier Global 5000, выставлен на продажу на сайте брокера Opus Aeronatics. Его примерная стоимость сейчас оценивается в 25 миллионов долларов. Сообщается, что данный бизнесджет 2008 года выпуска до 2017 года совершал регулярные рейсы из Внуково в Магнитогорск. По данным авиатрекинговых сервисов, сейчас по тому же маршруту летает Gulfstream G650ER. В пресс-службе ММК «URA.RU» комментировать сообщение не стали, сославшись на право частной жизни.

Ранее глава «Магнитки» занял 14 место в списке двухсот самых богатых россиян в 2017 году. Состояние Рашникова Forbes оценил в 9,3 миллиарда долларов.