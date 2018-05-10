Бандиты пытали семью бывшего вице-губернатора Кубани и убили его мать

22:14 10 мая 2018 2

Пострадавшие от неизвестных преступников находятся в тяжелом состоянии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Неизвестные напали на родственников бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака. В результате злоумышленники убили его мать, а отца, дочку и сестру пытали.

Нападение произошло ночью 10 мая в ауле Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея. Неизвестные ворвались с оружием в дом к родителям бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака. В это время у них гостили родственники: дочь Ахеджака и его сестра, передает газета «Комсомольская правда».

По словам источника в правоохранительных органах, судя по обстановке на месте происшествия, семью пытали, все пострадавшие были серьезно избиты. Раскрыть обстоятельства произошедшего пока никто из пострадавших не может, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. В региональном управлении Следственного комитета рассматривают версию разбойного нападения на дом. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».