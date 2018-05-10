Пилотов самолета ослепили лазером во время захода на посадку в Москве

22:43 10 мая 2018 0

Инцидент произошел, когда самолет был на высоте 300 метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Наро-Фоминском районе Подмосковья неизвестные ослепили пилотов самолета. Инцидент произошел, когда воздушное судно находилось на высоте 300 метров.

Самолет выполнял рейс по маршруту Владикавказ — Москва, сообщает «Подмосковье сегодня». Несмотря на действия неких злоумышленников, борт благополучно совершил посадку в аэропорту Внуково. О том, что пилотов попытались ослепить лазером зеленого цвета, диспетчерам доложил командир экипажа.

Отметим, что подобные случаи на территории российских аэропортов происходили уже не раз. Ранее такой же инцидент произошел в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Хулиганы пытались ослепить летчика с помощью лазерной указки.