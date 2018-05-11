Дипломаты пообещали помочь родственникам погибшей в США россиянки

05:35 11 мая 2018 0

О смерти модели из России стало известно 10 мая Фото: страница погибшей в сети Facebook

В случае, если родственники 18-летней Ольги Лангиль обратятся за помощью в дипломатические представительства России в США, им будет оказана вся необходимая помощь. Об этом заявили дипломаты, уточнившие, что девушка не состояла на консульском учете и не обращалась никогда не обращалась по вопросам консульского обслуживания.

«В случае обращения в посольство родственников погибшей окажем им всю необходимую консульскую помощь», — приводит РБК сообщение представителей посольства России в США. Сейчас дипломаты ждут, когда официальные американские власти уведомят представителей России о смерти соотечественницы, как того требует Консульская конвенция.

Напомним, о смерти Ольги Лангиль в городе Форт-Лодердейл, Флорида, стало известно в четверг, 10 мая. По информации американской полиции, девушка, работавшая в США моделью, после употребления сразу нескольких видов наркотиков дома у своего знакомого, 41-летнего врача Нэвила Париха, занялась с ним сексом. По словам свидетеля, о том, что девушка мертва, он узнал лишь на утро и сразу же вызывал полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили и изъяли несколько пакетов, предположительно с героином или кокаином, а также трубку, которая могла использоваться для курения наркотических средств.

Между тем, как писало «URA.RU», знакомые погибшей через социальные сети сами начали искать возможных свидетелей знакомства Лангиль и Париха, чтобы убедиться, что домой к своему партнеру девушка поехала добровольно.