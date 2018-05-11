В Минсельхозе раскритиковали законопроект о запрете кальянов в кафе и ресторанах

06:08 11 мая 2018 0

Сейчас рестораторы используют в кальянах фруктовые смеси, которые являются безопасными Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Минсельхоз России раскритиковал законопроект Минздрава о запрете кальянов в кафе и ресторанах. По словам экспертов, в настоящее время рестораторы используют в кальянах фруктовые смеси, а они сертифицированы как безопасные для потребителей.

Ведомство подготовило отрицательный отзыв на законопроект Минздрава об ужесточении регулирования на табачном рынке. Речь идет об изменениях в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». В апреле заместитель главы Минсельхоза Иван Лебедев направил документ с критикой предложенных норм в адрес разработчика. Однако в проекте подчеркивается, что ведомство поддерживает необходимость совершенствования мер, которые направлены на формирование здорового образа жизни.

Как считают в Минсельхозе, утверждения о том, что потребление никотиносодержащей продукции и табака приносит человеку большой вред, нуждаются в дополнительных доказательствах, пишут «Известия». По словам президента Федерации отельеров и рестораторов Игоря Бухарова, в кальянах сейчас используется только фруктовая смесь, которая считается безопасной для людей. Он также добавил, что запрет подобных смесей в общепите является аналогичным употреблению безалкогольных напитков.