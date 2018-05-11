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11 мая 2018
07:47  11 мая 2018 2

Врачей и библиотекарей в России заставят работать быстрее

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Расширение программы предусматривает уменьшение «бумажной волокиты»Фото: Анна Майорова © URA.RU

В российских поликлиниках, больницах, вузах и библиотеках повысят производительность труда. Таким образом планируют повысить качество оказываемых услуг.

Это пройдет в рамках расширения приоритетной программы правительства по повышению производительности труда до конца 2024 года, в которой сейчас задействованы только предприятия обрабатывающей промышленности. В программу планируют включить также отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта, а также сферы социальной защиты, здравоохранения и образования. О планах «Известиям» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Показатель оценят по росту скорости работы и сокращению «бумажной волокиты». «Если быстрее проводить обследование, то возникает больше шансов на более легкое течение заболевания. Таким образом, рост производительности будет трансформироваться в повышение качества услуг», — уточнили в министерстве. Эксперты скептически отнеслись к такой инициативе. По их мнению, результаты в некоторых сферах нельзя измерить конкретными показателями.

Программу приняли в середине 2017 года. Она предполагает увеличение производительности труда на 30% к 2025 году на предприятиях, которые принимают в ней участие. 1 марта 2018 года Владимир Путин поставил задачу увеличить производительность труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе, передавало «Федеральное агентство новостей». Чтобы выйти на уровень ведущих экономик мира к будущему году, по словам президента, необходимо добиться роста этого показателя на средних и крупных предприятиях базовых отраслей темпами, не ниже 5% в год.

Ксения Томашова
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