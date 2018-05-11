Цене нефти прогнозируют рост до 100 долларов

Аналитики крупнейшего американского инвестиционного банка Bank of America Merill Lynch предсказали, что цена за нефть марки Brent может вырасти до 100 долларов за баррель. К такому выводу эксперты пришли, анализируя будущий спрос на нефть. По их мнению, изменение баланса спроса и предложения может привести к дефициту ресурса на мировом рынке в ближайшие полтора года.
Среди причин, влияющих на дефицит нефти, американские аналитики выделяют масштабные проблемы в отрасли в Венесуэле, сокращение добычи ресурса по договоренности между Россией и ОПЕК, а также снижение экспорта из Ирана. Эксперты прогнозируют, что во втором квартале 2019 года баррель марки Brent будет стоить 90 долларов, а позже возможно удорожание до 100 долларов. В то же время в 2018 году специалисты предсказывают стоимость ресурса в 70 долларов. В начале 2019 года баррель, по мнению специалистов, будет покупаться по 75 долларов, пишет РБК.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп объявил о разрыве ядерного соглашения между США и Ираном. Хозяин Белого дома обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия, а также заявил, что санкции против этой страны будут возобновлены. По данным Минфина США, ограничительные меры будут восстановлены в срок до полугода. Эта новость в четверг, 10 мая, вызвала подорожание нефти марки Brent до 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.