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11 мая 2018
08:08  11 мая 2018 2

Цене нефти прогнозируют рост до 100 долларов

Клипарты. Сургут , нефть, буровая, качалки
Подорожание нефти марки Brent ожидается уже в начале 2019 годаФото: Алексей Андронов © URA.RU

Аналитики крупнейшего американского инвестиционного банка Bank of America Merill Lynch предсказали, что цена за нефть марки Brent может вырасти до 100 долларов за баррель. К такому выводу эксперты пришли, анализируя будущий спрос на нефть. По их мнению, изменение баланса спроса и предложения может привести к дефициту ресурса на мировом рынке в ближайшие полтора года.

Среди причин, влияющих на дефицит нефти, американские аналитики выделяют масштабные проблемы в отрасли в Венесуэле, сокращение добычи ресурса по договоренности между Россией и ОПЕК, а также снижение экспорта из Ирана. Эксперты прогнозируют, что во втором квартале 2019 года баррель марки Brent будет стоить 90 долларов, а позже возможно удорожание до 100 долларов. В то же время в 2018 году специалисты предсказывают стоимость ресурса в 70 долларов. В начале 2019 года баррель, по мнению специалистов, будет покупаться по 75 долларов, пишет РБК.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп объявил о разрыве ядерного соглашения между США и Ираном. Хозяин Белого дома обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия, а также заявил, что санкции против этой страны будут возобновлены. По данным Минфина США, ограничительные меры будут восстановлены в срок до полугода. Эта новость в четверг, 10 мая, вызвала подорожание нефти марки Brent до 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.

Иван Шестак
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