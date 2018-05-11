СМИ узнали о новом месте работы Рогозина и перспективах уральского полпреда Холманских

Куратор российской «оборонки» Дмитрий Рогозин может стать полпредом в Центральном федеральном округе (ЦФО), а полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских рискует лишиться должности. Его уход «очень возможен», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле.
Как пояснил собеседник издания, Холманских назначали «под выборы», а теперь «очевидно, что это неудачный ход». Холманских представлял «Уралвагонзавод» (УВЗ), но «теперь УВЗ как самостоятельной сущности не существует», отметил источник. Как ранее сообщало «URA.RU», «Уралвагонзавод» хотят обанкротить из-за многомиллионного долга. Иск о признании корпорации несостоятельной подала компания из Екатеринбурга.
Вместе с тем, перестановки грядут и в Центральном федеральном округе. Там полпредом могут назначить нынешнего куратора военно-промышленного комплекса России Дмитрия Рогозина. Его глава кабмина Дмитрий Медведев не назвал среди кандидатов в вице-премьеры. В этом списке также не оказалось Игоря Шувалова и Аркадия Дворковича. По сведениям «Ведомостей», Дворковичу предложили возглавить фонд «Сколково».
Полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич вероятно займет место замглавы администрации президента и будет курировать регионы. Бабич может быть назначен замминистра обороны и сменить на этом посту Юрия Борисова, который станет вице-премьером, полагает издание.
По информации «Ведомостей», в администрации президента больших изменений не будет. Пока точно известно лишь об одной отставке: свой пост покинет начальник контрольного управления президента Константин Чуйченко, предложенный Медведевым на должность руководителя аппарата правительства.