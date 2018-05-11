На Урале страховщика оштрафовали и уволили за навязывание услуг по ОСАГО

Страхового агента в Туринске Свердловской области оштрафовали на 25 тысяч рублей и уволили из-за того, что она навязывала клиенту дополнительные услуги. Конфликт произошел в компании АО «ГСК «Югория».
В прокуратуру Туринского района обратился местный житель, который заявил, что страховщик отказалась оформлять ОСАГО без покупки страховки жизни или жилья. Данные действия противоречат п. 1.5 правил обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств и ст. 16 закона «О защите прав потребителей», поясняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Решение о штрафе было принято Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации после рассмотрения прокурорского постановления. «Югория» решила уволить сотрудницу, ознакомившись с представлением надзорного органа.