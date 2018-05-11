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11 мая 2018
Главные новости 
09:00  11 мая 2018 0

Обвинения Магомедовых, новая должность Кудрина, «Евровидение» без России. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

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Мошенники нашли новый способ украсть деньги россиян через интернетФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня пятница, 11 мая. Главные новости к этому часу:

Братьям-миллиардерам Зиявудину и Магомеду Магомедовым, строившим стадион в Калининграде к чемпионату мира по футболу, предъявлены обвинения. Следствие вменяет им организацию преступного сообщества и хищения миллиардов из госбюджета. Братья отказались признавать свою вину и даже выразили протест силовикам.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман проигнорирует слушания по отмене выборов мэра. В окружении политика такое решение называют осознанным: Ройзман и его команда не собираются участвовать в «игре с заранее известным результатом». Глава города придумал, как бороться с реформой после ее принятия в гордуме.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин может возглавить Счетную палату РФ. Предложение перейти на новую должность поступило политику от «Единой России». Кудрин рассказал, как относится к этой идее.

В России появился новый способ интернет-мошенничества. Чтобы отнять у россиян «кровные», злоумышленники прикрываются выплатами за коммунальные или медицинские услуги. Эксперты объяснили, как распознать мошенников и сохранить свои деньги.

Россия впервые за 14 лет не попала в финал «Евровидения». Во время выступления россиянка Юлия Самойлова забыла слова своей песни, что и могло стать причиной провала.

В Нижнем Тагиле в День Победы по улице провели связанного фашиста. Карикатурного «фрица», которого артисты цирка провели практически на поводке, даже разрешалось бить.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.RU»
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