Думу Тюмени покидает вице-председатель представительного органа власти Николай Романов. Политик отказался от участия в предстоящих выборах. В списках кандидатов на предварительное голосование «Единой России» фамилии зампреда нет. О планах Романова сообщил «URA.RU» источник, знакомый с положением дел внутри партии.
По версии собеседника агентства, одна из причин отставки — почтенный возраст депутата. В 2018 году Николаю Романову исполнится 67 лет, и народный избранник намерен уйти на пенсию.
Как сообщил агентству председатель комитета по связям с общественностью думы Тюмени Сергей Путильцев, предстоящий уход Николая Романова действительно обсуждается в думе. «Было решение продлить сроки приема документов на праймериз до 15 мая. Если мы его [Романова — ред.] там не увидим, можно будет утверждать однозначно», — комментирует Путильцев. Сам Романов сведения о своей отставке в разговоре не подтвердил, но и не опроверг.
В экспертном сообществе уход Николая Романова из думы оценивается, как существенная потеря для городского собрания. «Романов — это крепкий хозяйственник, работал на различных постах, в том числе и в органах исполнительной власти. Возможно, человек просто устал. Для гордумы — это, безусловно, потеря. Даже в нынешнем созыве достаточно случайных людей. А у Романова за плечами очень большой опыт, и за ним не тянется шлейф больших скандалов», — комментирует в разговоре с «URA.RU» политолог Аркадий Либерман.
Николай Романов работает в думе Тюмени с 2008 года. Ранее он занимал пост заместителя главы города, руководил администрацией центрального района. При СССР работал председателем исполкома Центрального районного Совета народных депутатов. Отставка народного избранника станет второй ключевой кадровой заменой в новом созыве думы. Ранее стало известно, что от участия в выборах решил отказаться действующий председатель собрания Дмитрий Еремеев.