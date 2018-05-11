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Главные новости Тюменской области
10:05  11 мая 2018 0

Тобольск обгоняет Тюмень в историческом процессе. Вопрос, который изменит облик города, вынесут на суд общественности

Виды Тобольска, памятник достоевскому
По мнению депутата Ракши, красных командиров, творивших преступления в революционном Тобольске обязательно накажет историяФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Исторический совет Тобольска рассмотрит на открытом для общественности заседании вопрос о возвращении улице Хохрякова прежнего названия Успенская. Поводом для этого послужило письмо депутата думы Тюмени Игоря Ракши, требующего восстановить историческую справедливость. О планах совета сообщил «URA.RU» один из его членов на правах анонимности.

Игорь Ракша утверждает, что красный матрос Павел Хохряков причастен к уничтожению семьи российского императора Николая II, некоторое время жившей в Тобольске, а также занимался похищениями священнослужителей. «Как говорил президент, коммунисты не только развалили СССР, но и уничтожили Российскую Империю. Убийцам нет места в названиях наших улиц. Что подумают наши дети, если убийцы стоят у нас в одном ряду с нашими героями?», — прокомментировал депутат в разговоре с агентством.

На сегодняшний день в Тобольске на улицах уже устанавливаются дублирующие таблички, содержащие исторические названия. Ранее депутат Ракша пытался переименовать улицу Хохрякова в Тюмени. Тогда комиссия по топонимике идею отвергла, но также согласилась на установку табличек.

Красный матрос Павел Хохряков в годы Гражданской войны был направлен в Тобольск для перевода царской семьи в Екатеринбург. Брал в заложники священнослужителей, в том числе епископа Тобольского и Сибирского Гермогена, за которого потребовал выкуп в 100 тысяч рублей. Собрать такую сумму оказалось не под силу, Хохряков принял меньшую, но заложников так и не отпустил.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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