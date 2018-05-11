{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,52
Динамика за 2 недели
Евро 74,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 мая 2018
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
10:40  11 мая 2018 0

В Салехарде дадут старт строительству самого важного в Арктике моста

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, надымский мост
Мост планируют построить за пятилеткуФото: Анна Майорова © URA.RU

В пятницу, 11 мая, в Салехарде ждут исторического события. Здесь должны дать старт строительству Северного широтного хода и долгожданного моста через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. В мероприятиях примут участие губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, исполняющий обязанности министра транспорта России Максим Соколов и глава «РЖД» Олег Белозеров.

Совещание о сроках и стадиях реализации проекта пройдет в первой половине дня в правительстве ЯНАО. После чего планируется, что участники встречи переместятся на берег Оби, где пройдет торжественная закладка памятной капсулы в основание будущего моста.

Мост через Обь является важной частью проекта «Северный широтный ход». О его значимости проекта для развития арктической зоны и всей страны неоднократно говорил президент Владимир Путин. Мост будет строиться в рамках концессионного соглашения. Все расходы по строительству моста и железнодорожного перехода на себя взяли в «РЖД». Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин ранее говорил, что из окружного бюджета будут выделены восемь миллиардов рублей, которые пойдут на строительство автомобильной части моста.

Стройка займет около пяти лет. Мост соединит железной дорогой западную и восточную части региона. Новая ветка свяжет существующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую сеть. Это откроет грузам со всего Урала и соседних регионов выход к Северному морскому пути, снимет нагрузку с Транссиба и обеспечит доступ к отдаленным ямальским месторождениям.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров