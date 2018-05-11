В пятницу, 11 мая, в Салехарде ждут исторического события. Здесь должны дать старт строительству Северного широтного хода и долгожданного моста через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. В мероприятиях примут участие губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, исполняющий обязанности министра транспорта России Максим Соколов и глава «РЖД» Олег Белозеров.
Совещание о сроках и стадиях реализации проекта пройдет в первой половине дня в правительстве ЯНАО. После чего планируется, что участники встречи переместятся на берег Оби, где пройдет торжественная закладка памятной капсулы в основание будущего моста.
Мост через Обь является важной частью проекта «Северный широтный ход». О его значимости проекта для развития арктической зоны и всей страны неоднократно говорил президент Владимир Путин. Мост будет строиться в рамках концессионного соглашения. Все расходы по строительству моста и железнодорожного перехода на себя взяли в «РЖД». Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин ранее говорил, что из окружного бюджета будут выделены восемь миллиардов рублей, которые пойдут на строительство автомобильной части моста.
Стройка займет около пяти лет. Мост соединит железной дорогой западную и восточную части региона. Новая ветка свяжет существующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую сеть. Это откроет грузам со всего Урала и соседних регионов выход к Северному морскому пути, снимет нагрузку с Транссиба и обеспечит доступ к отдаленным ямальским месторождениям.