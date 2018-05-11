Немецкие автоэксперты оценили российский универсал Lada Vesta SW Cross‍

Немецкие автоэксперты опубликовали обзор на LADA Vesta SW Cross. Поводом послужил тот факт, что российская компания начала завоевывать европейский рынок.
Специалисты отметили X-образный дизайн модели, созданный в альянсе Renault-Nissan. Машину можно считать одним из лучших предложений в нижнем ценовом диапазоне, передает мнение немцев агентство Nation News.
Даже в базовой комплектации авто хорошо оснащено, хоть и не имеет большого количества современных гаджетов в салоне. Машину сравнили с автомобилями фирмы Dacia. Lada Vesta стали продавать в Европе с декабря 2017 года, напоминает телеканал 360.
Ранее в интернете опубликовали дизайнерскую версию обновленной Lada Granta. Машина будет создана на базе «Калины» (сама модель уйдет в прошлое). Однако оригинал будет представлен только летом 2018 года на Московском автосалоне.