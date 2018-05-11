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11 мая 2018
10:46  11 мая 2018 0

Немецкие автоэксперты оценили российский универсал Lada Vesta SW Cross‍

Обход павильонов МВЦ накануне первого дня работы ИННОПРОМа. Екатеринбург, стенды, лада, lada, mobil
Автомобиль начал конкурировать с бюджетными моделями в ЕвропеФото: Анна Майорова © URA.RU

Немецкие автоэксперты опубликовали обзор на LADA Vesta SW Cross. Поводом послужил тот факт, что российская компания начала завоевывать европейский рынок.

Специалисты отметили X-образный дизайн модели, созданный в альянсе Renault-Nissan. Машину можно считать одним из лучших предложений в нижнем ценовом диапазоне, передает мнение немцев агентство Nation News.

Даже в базовой комплектации авто хорошо оснащено, хоть и не имеет большого количества современных гаджетов в салоне. Машину сравнили с автомобилями фирмы Dacia. Lada Vesta стали продавать в Европе с декабря 2017 года, напоминает телеканал 360.

Ранее в интернете опубликовали дизайнерскую версию обновленной Lada Granta. Машина будет создана на базе «Калины» (сама модель уйдет в прошлое). Однако оригинал будет представлен только летом 2018 года на Московском автосалоне.

Семен Гринберг
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