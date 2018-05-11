Житель Таджикистана сбежал в ХМАО, чтобы не идти в армию

Жителя Таджикистана взяли под стражу в Ханты-Мансийске, когда стало известно, что он разыскивается на родине за уклонение от воинской службы. Его ждут экстрадиция и наказание.
Алишера Ризакулова нашли и задержали в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов. Решение об экстрадиции приняла генеральная прокуратура РФ. Согласно сообщению прокуратуры ХМАО, он скрывается от призыва с 2016 года. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что количество уклонистов от армии в Украине превысило число желающих служить. Цена за то, чтобы избежать воинского долга, превысила две тысячи долларов, став абсолютным рекордом за все время независимости страны. Как пишет агентство Nation News, причина в том, что молодые люди не хотят попасть на войну с ДНР.