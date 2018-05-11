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11 мая 2018
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
11:17  11 мая 2018 0

Житель Таджикистана сбежал в ХМАО, чтобы не идти в армию

Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, зима, армия, солдаты, призыв, призывники, снегопад, военные
Молодого человека ждут экстрадиция и уголовная ответственностьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Таджикистана взяли под стражу в Ханты-Мансийске, когда стало известно, что он разыскивается на родине за уклонение от воинской службы. Его ждут экстрадиция и наказание.

Алишера Ризакулова нашли и задержали в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов. Решение об экстрадиции приняла генеральная прокуратура РФ. Согласно сообщению прокуратуры ХМАО, он скрывается от призыва с 2016 года. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что количество уклонистов от армии в Украине превысило число желающих служить. Цена за то, чтобы избежать воинского долга, превысила две тысячи долларов, став абсолютным рекордом за все время независимости страны. Как пишет агентство Nation News, причина в том, что молодые люди не хотят попасть на войну с ДНР.

Семен Гринберг
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