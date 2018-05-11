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11:04  11 мая 2018 0

Ради юбилейных монет курганцы принесли в банки три тонны мелочи

Деньги. Инфляция. Девальвация. Монеты. Бюджет. Наличка. Дефицит. Мелочь. Кэш. Сдача. Финансы. Рубль. Валюта. Кризис. Челябинск., рубль, деньги
Участие в акции приняли более тысячи человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти три тонны мелочи принесли жители Зауралья в ходе акции по обмену монет, которая проходила в банках с 23 по 28 апреля. Итоги акции подвели в курганском отделении Уральского ГУ Банка России, сообщили в пресс-службе организации.

Всего в банки обратились 1297 человек, они обменяли без малого два миллиона рублей. Общая масса собранной мелочи составила 2 тонны 858 килограммов. «Чтобы упаковать такое количество монет, потребовалось бы 552 стандартных мешка, а для перевозки пришлось бы использовать инкассаторский фургон повышенной грузоподъемности», — отмечают в отделении. В дни акции за прием мелочи не брали комиссию, кроме того, монеты частично можно было обменять на памятные банкноты и монеты.

«Такую акцию Отделение „Курган“ проводило впервые. В итоге в денежный оборот вернулись 849 тысяч 181 монета. Для кредитных организаций привлеченная в результате акции мелочь стала существенным подспорьем в наличных расчетах с клиентами», — прокомментировал итоги акции управляющий отделением «Курган» Уральского ГУ Банка России Сергей Завьялов.

Татьяна Жаткина
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