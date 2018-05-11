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08 мая 2018
11:00  11 мая 2018 0

Внука мэра Челябинска назовут как губернатора. Угадайте, какого

Отчет Главы Челябинска Евгения Тефтелева перед депутатами Городской думы. Челябинск, тефтелев евгений
У Евгения Тефтелева уже три внукаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев в третий раз стал дедом. 8 мая у градоначальника родился внук, от сына Ивана. Первый внук у Тефтелева родился на день пограничника. Вторая внучка на день металлурга. Третий внук — в канун Дня Победы.

Мальчика назовут Петром. То, что внук будет Петром Ивановичем, как и первый губернатор Петр Сумин, является просто совпадением, уверяют в семье. Сам Евгений Тефтелев проработал у Сумина в областном правительстве 11 лет и всегда отзывался о первом избранном губернаторе Южного Урала с большим уважением.

Редакция «URA.RU» поздравляет главу Челябинска Евгения Тефетелева с замечательным событием.

Альбина Золотухина
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