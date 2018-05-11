У Евгения Тефтелева уже три внука
Мэр Челябинска Евгений Тефтелев в третий раз стал дедом. 8 мая у градоначальника родился внук, от сына Ивана. Первый внук у Тефтелева родился на день пограничника. Вторая внучка на день металлурга. Третий внук — в канун Дня Победы.
Мальчика назовут Петром. То, что внук будет Петром Ивановичем, как и первый губернатор Петр Сумин, является просто совпадением, уверяют в семье. Сам Евгений Тефтелев проработал у Сумина в областном правительстве 11 лет и всегда отзывался о первом избранном губернаторе Южного Урала с большим уважением.
Редакция «URA.RU» поздравляет главу Челябинска Евгения Тефетелева с замечательным событием.