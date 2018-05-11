{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,52
Динамика за 2 недели
Евро 74,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 мая 2018
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
12:50  11 мая 2018 1

Челябинцев возмутил обвалившийся после капремонта фасад

Здание отремонтировали месяц назадФОТО: «Говорит Озёрск», «ВКонтакте»

В Озерске Челябинской области со стен жилого дома рухнула новая штукатурка. Горожан разозлил такой подход строителей к капремонту зданий.

В паблике «Говорит Озёрск» во «ВКонтакте» жители города выложили снимок дома №55 на проспекте Победы. Фасад здания обвалился спустя месяц после проведения капитального ремонта, — поясняет автор поста. Озерцев возмутила такая работа, они с сарказмом отозвались о местных чиновниках. «А вы чего ждали-то?», «Надо тарифы за капремонт в несколько раз увеличить, а то качественно не получается все работы выполнить у себя в коттедже» — написали они.

В администрации Озерска нашему агентству рассказали, что это уже второй в городе дом, где после капремонта отвалилась штукатурка. «Мы крайне не удовлетворены ситуацией. В ближайшее время мэрия подготовит письмо в региональный фонд капремонта с предложением внесения изменений в условия договора с подрядчиком», — пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы мэрии Озерска Сергей Зюсь.

Представитель администрации добавил, что подрядчик, ООО «Техстрой», пообещал оперативно устранить недочеты в рамках гарантийных обязательств. Всего по программе капремонта в Озерском городском округе в 2017-18 годах запланирована реконструкция 67 домов.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров