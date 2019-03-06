В Тюмени автомобилистам выдают старые госномера и знаки других регионов

Автомобилистам практика езды с «чужими» номерами не очень нравится Фото: depositphotos.com © URA.RU

В ГИБДД Тюмени водителям предлагают поставить на учет машину с госномерами из резерва: часть регистрационных знаков уже использовались в области, а часть — относятся к другим регионам. Автомобилистам такая практика практика не очень нравится.

Как пояснила «URA.RU» начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова, в областной столице ежегодно растет число постановки новых авто на учет. В этом и причина временной нехватки госномеров.

В этой связи решено использовать резерв высвободившихся номеров. «Это будет происходить до поступления новых знаков, которые должны прийти в конце марта. Юридические лица получают регистрационные знаки других регионов, физические — тюменские. Это номера, которые высвободились после снятия других автомобилей с учета», — сказала Борисова и отметила, что все знаки соответствуют ГОСТу и проблем с ними не будет.

Ситуация с номерными знаками не новая для Тюменской области. В 2017 году автолюбителям выдавали госномера с серией, соответствующей Башкортостану, Курганской области и Крыму.